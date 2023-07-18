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В Одесі вогонь ледь не знищив будівлю заводу

18 липня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі вогонь ледь не знищив будівлю заводу
Рятувальники гасять пожежу на заводі. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні зранку Служба Порятунку отримала повідомлення про пожежу, що спалахнула на вулиці Хімічна в Одесі. Рятувальники вирушили на місце події за підвищеним номером виклику. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що пожежа виникла в одноповерховому будинку типу ангар. Швидке поширення вогню та інтенсивне задимлення створили складні умови для боротьби з ним. Рятівники працювали в складі газодимозахисної служби, використовуючи спеціальні апарати для захисту органів дихання та зору.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Завдяки спритним та злагодженим діям рятувальних підрозділів, всього через 20 хвилин після отримання повідомлення пожежу вдалося локалізувати, а ще через наступні 20 хвилин вона була повністю ліквідована. На щастя у результаті цієї пожежі ніхто не постраждав.

Наразі експерти Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеси займаються встановленням причини пожежі та визначенням збитків. У гасінні пожежі було залучено 13 одиниць техніки та 58 вогнеборців.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Загорілась триповерхова будівля заводу. 

Зранку 17 липня, до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницька в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події й виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку. 

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