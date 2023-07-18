В Одессе огонь чуть не уничтожил здание завода

Спасатели тушат пожар на заводе. Фото: ГСЧС

Сегодня утром Служба спасения получила сообщение о пожаре, вспыхнувшем на улице Химической в Одессе. Спасатели отправились на место происшествия по повышенному номеру вызова.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пожар возник в одноэтажном доме типа ангар. Быстрое распространение огня и интенсивное задымление создали сложные условия для борьбы с ним. Спасатели работали в составе газодымозащитной службы, используя специальные аппараты для защиты органов дыхания и зрения.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Благодаря ловким и слаженным действиям спасательных подразделений, всего через 20 минут после получения сообщения пожар удалось локализовать, а через следующие 20 минут он был полностью ликвидирован. К счастью, в результате этого пожара никто не пострадал.

В настоящее время эксперты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одессы занимаются установлением причины пожара и определением ущерба. В тушении пожара было привлечено 13 единиц техники и 58 пожарных.

Пожары в Одесской области

Напомним, почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Загорелось трехэтажное здание завода.

Утром 17 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Градоначальнической в Приморском районе Одессы. Спасатели отправились на место происшествия и обнаружили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.