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В Одессе стартовал проект поддержки работодателей

15 июня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе стартовал проект поддержки работодателей
Работница центра занятости. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В целях удовлетворения потребностей работодателей и обеспечения занятости внутренне перемещенных лиц, в Одессе внедряют проект под названием "Взаимопомощь ради общей цели". Представители разных компаний представили широкий спектр рабочих профессий.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Коммунальное предприятие предлагало рабочие места в разных районах города, такие как слесарь-сантехник, маляр, бетонщик, сварщик, электрослесарь, дворник и другие. Претендентам на актуальные вакансии были разъяснены условия, график работы и уровень заработной платы.

Также были представлены вакансии в ЧАО "Стальканат", а также представлен социальный пакет предприятия и возможности профессионального обучения.

Людям предложили разные вакансии. Фото: Одесский городской совет

Представитель службы занятости предоставил участникам встречи ответы на вопросы, связанные с трудоустройством внутри перемещенных лиц без наличия всех необходимых документов. Также было объяснено активные программы занятости и возможность получения ваучера на бесплатное обучение для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

В ходе встречи с представителями кадровых служб предприятий проводились собеседования с претендентами на работу.

Отметим, в Одессе действует Муниципальный центр содействия трудоустройству внутренне перемещенных лиц со слоганом "Одесский рынок труда — Заякорься в Одессе". В настоящее время в банке вакансий Центра насчитывается более 900 единиц, что дает переселенцам широкие возможности выбора.

Напомним, с начала войны в Одессе нашли приют 70,4 тыс. внутренне перемещенных лиц, и обеспечение социальной защиты этой категории граждан является одной из приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления. В этом отношении немаловажную роль играют общественные организации, оказывающие поддержку переселенцам. В целях обеспечения доступа к полной информации о различных видах бесплатной помощи, в Одессе был создан Справочник для внутренне перемещенных лиц.

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