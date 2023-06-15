В Одесі стартував проєкт підтримки роботодавців

Працівниця центру зайнятості. Фото: Одеська міська рада

З метою задоволення потреб роботодавців та забезпечення зайнятості внутрішньо переміщених осіб, в Одесі впроваджують проєкт під назвою "Взаємодопомога заради спільної мети". Представники різних компаній представили широкий спектр робочих професій.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Комунальне підприємство пропонувало робочі місця в різних районах міста, такі як слюсар-сантехнік, маляр, бетоняр, зварник, електрослюсар, двірник та інші. Претендентам на актуальні вакансії були пояснені умови, графік роботи та рівень заробітної плати.

Також були представлені вакансії у ПрАТ "Стальканат", а також презентовано соціальний пакет підприємства та можливості професійного навчання.

Людям запропонували різні вакансії. Фото: Одеська міська рада

Представник служби зайнятості надав учасникам зустрічі відповіді на запитання, пов'язані з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб без наявності всіх необхідних документів. Також було пояснено про активні програми зайнятості та можливість отримання ваучера на безкоштовне навчання для підвищення конкурентоздатності на ринку праці.

Під час зустрічі з представниками кадрових служб підприємств проводилися співбесіди з претендентами на роботу.

Зазначимо, в Одесі діє Муніципальний центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб зі слоганом "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі". Наразі у банку вакансій Центру налічується понад 900 одиниць, що дає переселенцям широкі можливості вибору.

Нагадаємо, з початку війни в Одесі знайшли притулок 70,4 тис. внутрішньо переміщених осіб, і забезпечення соціального захисту цієї категорії громадян є одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування. У цьому плані важливу роль відіграють громадські організації, які надають підтримку переселенцям. З метою забезпечення доступу до повної інформації щодо різних видів безплатної допомоги, в Одесі було створено Довідник для внутрішньо переміщених осіб.