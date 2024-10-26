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В Одессе стартовал украинско-польский конкурс

26 октября 2024 16:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Детский конкурс "Мир гномов" в Одессе: создаем сказочных героев
Гном на польской улице. Фото: ОГС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе начался украинско-польский детский конкурс "Сказочные герои литературных городов ЮНЕСКО. Мир гномов". Его идея состоит в том, чтобы юные участники создали своих собственных сказочных персонажей — как в рисунках, так и в историях.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщили на сайте Одесского городского совета.

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Скульптура гномов в Польше. Фото: ОГС

Конкурс "Мир гномов" в Одессе

В горсовете отметили, что Одесса и Вроцлав — литературные города ЮНЕСКО. Символом последнего является гном, в городе насчитывается более 1000 скульптур персонажей, которые символизируют самые разнообразные профессии и занятия. Фигурки гномов встречаются в польском Вроцлаве повсюду, представляя кафе и мастерские, кондитерские и библиотеки, аптеки и прочее.

"Этот конкурс направлен на укрепление культурных связей между Одессой и Вроцлавом, вдохновляя юных художников на творчество и взаимопонимание между украинской и польской культурами", — сообщили в горсовете.

Как принять участие в конкурсе

Для участия в конкурсе детям необходимо нарисовать любимых гномов на листах формата А3 или А4, а также написать о них сказочные истории объемом до 5 тысяч знаков. Работы принимаются до 25 ноября 2024 года по электронной почте организаторов: igо189188@gmail.com. Все присланные работы будут размещены на странице конкурса.

В Одессе стартовал украинско-польский конкурс - фото 2
Скульптура гномов во Вроцлаве. Фото: ОГС

Кто жюри конкурса

Жюри, в состав которого входят эксперты из Одессы и Вроцлава, будет отбирать лучшие произведения для выставки и книги сказок, которая будет презентована в обоих городах. Конкурс организовали Централизованная библиотечная система для детей Одессы и секция детских писателей Национального союза писателей Украины.

Напомним, Одесса получила из государственного бюджета 57,7 млн грн государственной субвенции на приобретение жилья для домов семейного типа, перемещенных с прифронтовых территорий. Также в Одесской областной детской клинической больнице заработает "Школа супергероев". В настоящее время идут ремонтные работы и ищут учителей и воспитателей.

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