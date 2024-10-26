Дитячий конкурс "Світ гномів" в Одесі: створюємо казкових героїв

Гном на польських вулицях. Фото: ОМР

В Одесі розпочався українсько-польський дитячий конкурс "Казкові герої літературних міст ЮНЕСКО. Світ гномів". Його ідея полягає в тому, щоб юні учасники створили власних цих казкових персонажів — як у малюнках, так і в історіях.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили на сайті Одеської міської ради.

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Конкурс "Світ гномів" в Одесі

У міськраді зазначили, що Одеса та Вроцлав — літературні міста ЮНЕСКО. Символом останнього є гном, їх у місті налічується понад 1000 скульптур персонажів, які символізують найрізноманітніші професії та заняття. Фігурки гномів зустрічаються у польському Вроцлаві повсюди, репрезентуючи кафе та майстерні, кондитерські та бібліотеки, аптеки та інше.

"Цей конкурс спрямований на зміцнення культурних зв'язків між Одесою та Вроцлавом, надихаючи юних митців на творчість та взаєморозуміння між українською та польською культурами", — повідомили у міськраді.

Як взяти участь у конкурсі

Для участі в конкурсі дітям необхідно намалювати своїх улюблених гномів на аркушах формату А3 або А4, а також написати про них казкові історії обсягом до 5 тисяч знаків. Роботи приймаються до 25 листопада 2024 року на електронну пошту організаторів: igо189188@gmail.com. Усі надіслані роботи буде розміщено на сторінці конкурсу.

Скульптури гномів у Вроцлаві. Фото: ОМР

Хто журі конкурсу

Журі, до складу якого входять експерти з Одеси та Вроцлава, відбиратиме найкращі твори для виставки та книги казок, яка згодом буде презентована в обох містах. Конкурс організували Централізована бібліотечна система для дітей м. Одеси та секція дитячих письменників Національної спілки письменників України.

Нагадаємо, Одеса отримала з державного бюджету 57,7 млн грн державної субвенції на придбання житла для будинків сімейного типу, переміщених з прифронтових територій. Також в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні запрацює "Школа супергероїв". Наразі тривають ремонтні роботи й шукають вчителів і вихователів.