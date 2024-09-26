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В Одессе создали социальное такси — кто может пользоваться

26 сентября 2024 15:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе создали бесплатное такси для людей с инвалидностью
Человек на колесном кресле садится в авто. Иллюстративное фото: freepik.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе создано "Социальное такси". Его услугами смогут пользоваться люди с инвалидностью, если им нужно поехать в больницу или социальное учреждение. Платить за услугу не надо — она оплачивается из городского бюджета.

Такое решение было принято на заседании исполкома Одесского городского совета сегодня, 26 сентября.

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Для кого услуга

"Социальным такси" смогут пользоваться люди с инвалидностью I и II групп, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и люди с инвалидностью по зрению I и II групп. Их будут бесплатно возить в такие учреждения:

  • органы власти и местного самоуправления;
  • суды;
  • медицинские, лечебно-профилактические, санаторно-оздоровительные и реабилитационные заведения;
  • банки;
  • социальные, культурные и образовательные учреждения;
  • протезно-ортопедические предприятия;
  • железнодорожные и автовокзалы.

Такси будет работать в рабочие дни с 8:30 до 17:30. Машины будут забирать людей из дома, а затем привозить обратно. В месяц один человек сможет вызвать "социальное такси" десять раз. При этом неиспользованные поездки не будут переноситься на следующий месяц.

Как заказать

Чтобы воспользоваться "социальным такси", нужно позвонить в территориальный центр соцобслуживания. Сделать это следует не позднее чем за три рабочих дня до запланированной поездки.

Когда прибудет водитель, клиенту нужно будет показать ему документ, удостоверяющий личность.

Телефоны терцентров 

  • в Киевском районе (048) 765-07-87;
  • в Хаджибейском районе (048) 796-27-49;
  • в Приморском районе (098) 984-78-57;
  • в Пересыпском районе (048) 763-03-18.

Напомним, в одесском кукольном театре установят лифт для людей с инвалидностью стоимостью 1,7 млн грн.

Также дети погибших военных в Одессе будут ежегодно получать выплату до 1 сентября.

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