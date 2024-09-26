В Одессе создали бесплатное такси для людей с инвалидностью

В Одессе создали социальное такси — кто может пользоваться
В Одессе создано "Социальное такси". Его услугами смогут пользоваться люди с инвалидностью, если им нужно поехать в больницу или социальное учреждение. Платить за услугу не надо — она оплачивается из городского бюджета.
Такое решение было принято на заседании исполкома Одесского городского совета сегодня, 26 сентября.
Для кого услуга
"Социальным такси" смогут пользоваться люди с инвалидностью I и II групп, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и люди с инвалидностью по зрению I и II групп. Их будут бесплатно возить в такие учреждения:
- органы власти и местного самоуправления;
- суды;
- медицинские, лечебно-профилактические, санаторно-оздоровительные и реабилитационные заведения;
- банки;
- социальные, культурные и образовательные учреждения;
- протезно-ортопедические предприятия;
- железнодорожные и автовокзалы.
Такси будет работать в рабочие дни с 8:30 до 17:30. Машины будут забирать людей из дома, а затем привозить обратно. В месяц один человек сможет вызвать "социальное такси" десять раз. При этом неиспользованные поездки не будут переноситься на следующий месяц.
Как заказать
Чтобы воспользоваться "социальным такси", нужно позвонить в территориальный центр соцобслуживания. Сделать это следует не позднее чем за три рабочих дня до запланированной поездки.
Когда прибудет водитель, клиенту нужно будет показать ему документ, удостоверяющий личность.
Телефоны терцентров
- в Киевском районе (048) 765-07-87;
- в Хаджибейском районе (048) 796-27-49;
- в Приморском районе (098) 984-78-57;
- в Пересыпском районе (048) 763-03-18.
Напомним, в одесском кукольном театре установят лифт для людей с инвалидностью стоимостью 1,7 млн грн.
Также дети погибших военных в Одессе будут ежегодно получать выплату до 1 сентября.
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