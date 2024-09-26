В Одесі створили безкоштовне таксі для людей з інвалідністю

Чоловік на кріслі колісному сідає в авто. Ілюстративне фото: freepik.com

В Одесі створене "Соціальне таксі". Його послугами зможуть користуватися люди з інвалідністю, якщо їм треба поїхати до лікарні або соціального закладу. Платити за послугу не треба — вона оплачується з міського бюджету.

Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Одеської міської ради сьогодні, 26 вересня.

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Для кого послуга

"Соціальним таксі" зможуть користуватися люди з інвалідністю І та II груп, діти з порушенням опорно-рухового апарату та люди з інвалідністю по зору І та II груп. Їх будуть безплатно возити до таких установ:

органів влади і місцевого самоврядування;

судів;

медичних, лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих і реабілітаційних закладів;

банків;

соціальних, культурних та освітніх закладів;

протезно-ортопедичних підприємств;

залізничних і автовокзалів.

Таксі працюватиме у робочі дні, з 8:30 до 17:30. Машини забиратимуть людей з дому а потім привозитимуть назад. За місяць одна людина зможе викликати "соціальне таксі" десять разів. При цьому, невикористані поїздки не будуть переноситися на наступний місяць.

Як замовити

Щоби скористатися "соціальним таксі", треба зателефонувати до територіального центру соцобслуговування. Зробити це слід не пізніше ніж за три робочі дні до запланованої поїздки.

Коли прибуде водій, клієнту треба буде показати йому документ, що посвідчує особу.

Телефони терцентрів

у Київському району (048) 765-07-87;

у Хаджибейському районі (048) 796-27-49;

у Приморському районі (098) 984-78-57;

у Пересипському районі (048) 763-03-18.

Нагадаємо, в одеському ляльковому театрі встановлять ліфт для людей з інвалідністю вартістю у 1,7 млн грн.

Також діти загиблих військових в Одесі щороку отримуватимуть виплату до 1 вересня.