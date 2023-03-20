В Одессе срочно на 21 марта необходимы доноры
Доноры могут сдать кровь в медицинском центре на Слободке. Время приема с 9:00 – 12:00. Перед донацией крови нужно подготовиться.
Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.
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На завтра 21 марта очень велика потребность в донорской крови следующих групп:
- 2(+) семь человек
- 3(+) пять человек
- 4(+) семь человек
Регистрация желающих по ссылке: https://cutt.us/DIPCv
После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Убедитесь, что у вас нет абсолютных или временных противопоказаний.
Как подготовиться к сдаче крови
За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.
За 48 часов до донации исключить алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение — вы ведь спасаете человеческую жизнь!
Напомним, за последний год полномасштабного вторжения России в Украину, по данным Одесского горсовета, одесситы сдали более 1600 литров крови для раненых защитников Украины.
Фото: Украинская правда