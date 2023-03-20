В Одессе срочно на 21 марта необходимы доноры

Есть немедленная потребность в трех группах крови

Доноры могут сдать кровь в медицинском центре на Слободке. Время приема с 9:00 – 12:00. Перед донацией крови нужно подготовиться.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

На завтра 21 марта очень велика потребность в донорской крови следующих групп:

2(+) семь человек

3(+) пять человек

4(+) семь человек

Регистрация желающих по ссылке: https://cutt.us/DIPCv

После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Убедитесь, что у вас нет абсолютных или временных противопоказаний.

Как подготовиться к сдаче крови

За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.

За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение — вы ведь спасаете человеческую жизнь!

Напомним, за последний год полномасштабного вторжения России в Украину, по данным Одесского горсовета, одесситы сдали более 1600 литров крови для раненых защитников Украины.

Фото: Украинская правда