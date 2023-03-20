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В Одесі терміново на 21 березня необхідні донори

20 березня 2023 20:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі терміново на 21 березня необхідні донори
Є негайна потреба  в трьох групах крові
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Донори можуть здати кров у  медичному  центрі на Слобідці. Час прийому з 9:00 - 12:00. Перед донацією крові необхідно підготуватися. 

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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На завтра 21 березня дуже велика потреба в донорській крові наступних груп: 

  • 2(+) сім людей
  • 3(+) п'ять людей
  • 4(+) сім людей 

Реєстрація охочих за посиланням: https://cutt.us/DIPCv

Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Переконайтеся, що у Вас немає абсолютних або тимчасових протипоказань.

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації  утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.

За 48 годин до донації  виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією

  • жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
  • молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
  • яйця
  • чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
  • солодкі магазинні газировки та енергетики
  • шоколад, халва, горіхи 

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після, щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

На донацію візьміть з собою паспорт, а ще гарний настрій — адже ви рятуєте людське життя!

Нагадаємо, за останній рік повномасштабного вторгнення росії в Україну, за даними Одеської міськради, одесити здали понад 1600 літрів крові для поранених захисників України.

Фото: Українська правда

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