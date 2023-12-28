В Одессе временно изменилось движение троллейбусов — каких именно

Одесский троллейбус. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 декабря, в Одессе временно сократили маршруты курсирования троллейбусы №7 и №9. Это связано с противоаварийными работами "Инфоксводоканала".

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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троллейбус № 9 — курсирует к площади 10 апреля;

троллейбус № 7 — в направлении ул. Архитекторской будет курсировать по улице Сегедской.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе на испытательный рейс был запущен первый 26-метровый напольный трамвай типа "Татра". Электротранспорт был приобретен за счет Европейского инвестиционного банка.

Также мы писали, что в общественном транспорте Одессы была запущена льготная программа для школьников и студентов. В КП "Одесгорэлектротранс" можно через QR-код приобрести электронный проездной.