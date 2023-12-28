Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі тимчасово змінився рух тролейбусів — яких саме arrow

В Одесі тимчасово змінився рух тролейбусів — яких саме

28 грудня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тимчасово змінився рух тролейбусів — яких саме
Одеський тролейбус. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 28 грудня, в Одесі тимчасово скоротили маршрути курсування тролейбуси №7 та №9. Це повʼязано з протиаварійними роботами "Інфоксводоканалу".

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.  

Читайте також:

Як курсуватимуть тролейбуси

  • тролейбус № 9 — курсує до площі 10 квітня;
  • тролейбус № 7 — в напрямку вул. Архітекторської курсуватиме вулицею Сегедською.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі на випробувальний рейс запустили перший 26-метровий підлоговий трамвай типу "Татра". Електротранспорт був придбаний коштом Європейського інвестиційного банку.

Також ми писали, що у громадському транспорті Одеси запустили пільгову програму для школярів та студентів. У КП "Одесміськелектротранс" можна через QR-код придбати електронний проїзний.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі