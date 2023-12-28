В Одесі тимчасово змінився рух тролейбусів — яких саме

Одеський тролейбус. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 грудня, в Одесі тимчасово скоротили маршрути курсування тролейбуси №7 та №9. Це повʼязано з протиаварійними роботами "Інфоксводоканалу".

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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тролейбус № 9 — курсує до площі 10 квітня;

тролейбус № 7 — в напрямку вул. Архітекторської курсуватиме вулицею Сегедською.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі на випробувальний рейс запустили перший 26-метровий підлоговий трамвай типу "Татра". Електротранспорт був придбаний коштом Європейського інвестиційного банку.

Також ми писали, що у громадському транспорті Одеси запустили пільгову програму для школярів та студентів. У КП "Одесміськелектротранс" можна через QR-код придбати електронний проїзний.