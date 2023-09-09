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В Одессе проходит проверка транспорта для людей с инвалидностью: что известно

9 сентября 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе идет проверка транспорта для людей с инвалидностью
Человек на коляске возле маршрутного такси. Фото: Алексей Асауленко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе продолжается проверка городского транспорта для лиц с инвалидностью К сожалению, в городе до сих пор существует проблема с маршрутными "Богданами", которые не рассчитаны для людей с особыми потребностями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Одесского городского совета Алексей Асауленко.

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По информации депутата, на этот раз проверили самые популярные маршруты города — 175,191,197,185, у которых конечная 411 батарея.

По его словам, автобусы неудобны, кнопки сигнала для человека с инвалидностью не работают или до них не дотянуться, маркировка на автобусе, обозначающая, что транспорт для людей с инвалидностью отсутствует.

"Странная ситуация с компанией "Вираж", они, как говорится, не запарились и это даже зная о проверке. А еще, отдельный вопрос это так называемые "пандусы" в автобусах, с первого взгляда понятно, что их не используют и даже водители не совсем понимают, как они разлагаются", — сказал депутат.

Напомним, члены исполкома Одесского горсовета приняли решение, связанное с развитием городской транспортной инфраструктуры. В городе планируют закупить 30 новых электробусов.

Также мы писали, что долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, возможно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

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