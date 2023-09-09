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В Одесі триває перевірка транспорту для людей з інвалідністю: що відомо

9 вересня 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі триває перевірка транспорту для людей з інвалідністю
Людина на візочку біля маршрутного таксі. Фото: Олексій Асауленко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі продовжується перевірка міського транспорту для осіб з інвалідністю. На жаль, у місті досі існує проблема з маршрутними "Богданами", які не розраховані для людей з особливими потребами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Одеської міської ради Олексій Асауленко. 

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За інформацією депутата, цього разу перевірили найпопулярніші маршрути міста — 175,191,197,185, у яких кінцева на 411 батареї. 

За його словами, автобуси незручні, кнопки сигналу для людини з інвалідністю не працюють або до них не дотягнутися, маркування на автобусі, яке позначає, що це транспорт для людей з інвалідністю відсутня.

"Дивна ситуація з компанією "Віраж", вони, як кажуть, не запарились і це навіть знаючи про перевірку. А ще, окреме питання це так звані "пандуси" в автобусах, з першого погляду зрозуміло, що їх не використовують і навіть водії не зовсім розуміють, як вони розкладаються", — сказав депутат. 

Нагадаємо, члени виконкому Одеської міськради прийняли рішення, пов'язане з розвитком міської транспортної інфраструктури. В місті планують закупити 30 нових електробусів

Також ми писали, що довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту.

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