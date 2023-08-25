В Одессе трое патрульных предстанут перед судом: в чем их обвиняют

Патрульная полиция Фото: google

Трое сотрудников Управления патрульной полиции Одесской области предстанут перед судом. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и физическом насилии.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По предварительным данным следствия, в январе этого года полицейские при патрулировании Малиновского района Одессы остановили транспортное средство. В ходе общения возник конфликт между одним из полицейских и пассажиром. Без всяких законных оснований и предвидений полицейские насильно свергли водителя и пассажира на землю.

Отца водителя, пожилого человека, подвергли физическому насилию на него надели кандалы и доставили в участок для составления административных материалов. Несмотря на отсутствие сопротивления с его стороны, двое полицейских обидно высказывались и избили его.

"Несмотря на то, что потерпевший не оказывал никакого сопротивления, в отделении двое из патрульных продолжили словесно оскорблять и наносить удары по ногам, туловищу и голове мужчины. В результате таких противоправных действий правоохранителей потерпевший получил многочисленные ссадины лица и перелом левого наколенника", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет полицейских

За это преступление виновникам грозит до 8 лет лишения свободы. Двух сотрудников уволили с должностей, а их сообщника дополнили выговором.

Должностные лица под следствием

Напомним, ситуация, возникшая с участием полицейского кинолога в Одесской области, стала объектом служебного расследования. В настоящее время, согласно требованиям закона, правоохранитель отстранен от службы.

Также мы писали, что правоохранителю, который дважды переехал пенсионерку в Белгород-Днестровском, избрали меру пресечения. Впрочем, он вправе внести залог в размере 300 тысяч гривен и выйти из СИЗО. На период досудебного расследования семью полицейских, а именно: находившегося за рулем мужа и его жену, которая была рядом в момент совершения ДТП, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Журналисты Новини.LIVE побывали в Белгороде-Днестровском и пообщались с очевидцами событий.