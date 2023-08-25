В Одесі троє патрульних постануть перед судом: в чому їх звинувачують

Патрульна поліція. Фото: google

Троє співробітників Управління патрульної поліції Одеської області постануть перед судом. Їх обвинувачують у зловживанні службовими повноваженнями та фізичному насильстві.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За попередніми даними слідства, в січні цього року поліцейські під час патрулювання Малиновського району Одеси зупинили транспортний засіб. У ході спілкування виник конфлікт між одним з поліцейських та пасажиром. Без жодних законних підстав та передбачень поліцейські насильно повалили водія та пасажира на землю.

Батька водія, чоловіка похилого віку, піддали фізичному насильству на нього надягли кайдани та доставили до відділку для складання адміністративних матеріалів. Попри відсутність опору з його боку, двоє поліцейських образливо висловлювалися та побили його.

"Попри те, що потерпілий не чинив ніякого супротиву, у відділку двоє з патрульних продовжили словесно ображати та наносити удари по ногам, тулубу і голові чоловіка. Внаслідок таких протиправних дій правоохоронців потерпілий отримав численні садна обличчя та перелом лівого наколінника", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на поліцейських

За цей злочин винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі. Двох співробітників звільнили з посад, а їхнього спільника доповнили доганою.

Службові особи під слідством

Нагадаємо, ситуація, що виникла з участю поліцейського кінолога на Одещині, стала об'єктом службового розслідування. Наразі, відповідно до вимог закону, правоохоронця відсторонено від служби.

Також ми писали, що правоохоронцю, який двічі переїхав пенсіонерку у Білгород-Дністровському, обрали запобіжний захід. Втім, він має право внести заставу у розмірі 300 тисяч гривень та вийти із СІЗО. На період досудового розслідування родину поліціянтів, а саме: чоловіка, який був за кермом, та його дружину, яка була поруч у момент скоєння ДТП, відсторонили від виконання службових обов’язків. Журналісти Новини.LIVE побували у Білгород-Дністровському та поспілкувалися з очевидцями подій.