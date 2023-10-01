В Одессе торжественно освятили мемориал и памятный знак: где они находятся

Василий Вырозуб освящает мемориал. Фото: Одесской мэрии

Сегодня, в День защитников и защитниц Украины, в Одессе торжественно освятили мемориал погибшим Героям Украины и памятный знак в честь павших военных моряков. В церемонии приняли участие военные, представители власти и местного самоуправления, участники боевых действий и просто одесситы и гости города.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Мемориал погибшим Героям Украины

Мемориал погибшим Героям Украины освятили в находящемся вокруг здания областной администрации сквере "Слави і Волі". Стоит отметить, что данный комплекс готов только частично. Его автор — архитектор Ната Головченко. Сначала, согласно проекту, который разрабатывали еще до вторжения, имена погибших героев должны были разместить на скошенном гранитном стилобате, но впоследствии предложили разместить вдоль аллеи специальные стенды из закаленного стекла с именами всех героев.

Каким должен быть мемориал

Предусмотрена установка стеклянных сооружений, Водопада слез и Колокола памяти. Впрочем, до конца войны они не появятся. В общей сложности на сквер "Слави і Волі" планируют выделить 20 миллионов гривен. Из них 3,6 миллиона уже потратили на инженерию, это водоснабжение и водоотвод, электроснабжение, а также на благоустройство.

Памятный знак воинам военно-морских сил Украины в парке Победы. Фото: google

Памятный знак павшим морякам

Памятный знак воинам Военно-морских сил Украины, отдавшим жизнь, защищая Украину, открыли в одесском парке Победы. Его также освятил военный капеллан Василий Вирозуб, который в начале войны несколько месяцев провел в русском плену.

Напомним, 22 сентября на историко-топонимической комиссии приняли решение создать парк "Слави і Волі". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.