В Одесі урочисто освятили меморіал та пам’ятний знак: де вони знаходяться

Василь Вирозуб освячує меморіал. Фото: Одеської мерії

Сьогодні, у День захисників і захисниць України, в Одесі урочисто освятили меморіал загиблим Героям України та пам’ятний знак на честь полеглих військових моряків. У церемонії взяли участь військові, представники влади та місцевого самоврядування, учасники бойових дій та просто одесити та гості міста.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

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Меморіал загиблим Героям України

Меморіал загиблим Героям України освятили у сквері Слави та Волі, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації. Варто зазначити, що цей комплекс наразі готовий тільки частково. Його автор — архітектор Ната Головченко. Спочатку, згідно з проєктом, який розробляли ще до вторгнення, імена загиблих героїв мали розмістити на скошеному гранітному стилобаті, але згодом запропонували розмістити вздовж алеї спеціальні стенди із загартованого скла, на яких буде нанесено імена всіх героїв.

Яким повинен бути меморіал

Передбачено встановлення скляних споруд, Водоспаду сліз та Дзвону пам’яті. Втім, до кінця війни вони не з’являться. Загалом на сквер “Слави та Волі” планують виділити 20 мільйонів гривень. З них 3,6 мільйона вже витратили на інженерію, це водопостачання та водовідведення, на електропостачання, а також на доброустрій.

Пам’ятний знак воїнам Військово-морських сил України у парку Перемоги. Фото: google

Пам’ятний знак полеглим морякам

Пам’ятний знак воїнам Військово-морських сил України, які віддали життя, захищаючи Україну, відкрили в одеському парку Перемоги. Його також освятив військовий капелан Василь Вирозуб, який на початку великої війни кілька місяців провів у російському полоні.

Нагадаємо, 22 вересня на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.