Главная Одесса В Одессе важному перевозчику выделили деньги на развитие бизнеса

В Одессе важному перевозчику выделили деньги на развитие бизнеса

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 16:15
Перевозчик "Амадеус Марин" получит от Одессы 600 тыс. грн
Перевозка зерна вагонами. Фото иллюстративное: agrozernoholding

Компания "Амадеус Марин", занимающаяся перевозкой зерна по железной дороге, получит от городского совета Одессы 600 тысяч гривен финансовой помощи. Средства пойдут на восстановление и содержание подвижного состава.

Такое решение приняла Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства в Одессе.

Читайте также:

Выделение средств одесскому перевозчику

Известно, что предприятие работает в Одесском регионе и специализируется на перевозке зерна в собственных вагонах. Это критически важная деятельность, ведь именно через такие компании аграрии могут экспортировать продукцию даже в условиях войны.

Заявка "Амадеус Марин" предусматривала 1,8 млн грн финансовой поддержки, однако из-за лимитов программы и ограниченности бюджета компании утвердили 600 тыс. грн. По словам членов комиссии, эти деньги помогут бизнесу удержать свой подвижной состав в рабочем состоянии и компенсировать часть расходов, связанных с обстрелами и разрушением инфраструктуры.

Компания-перевозчик важна для экономики

В горсовете отметили, что компания зарегистрирована в Одессе и платит налоги именно здесь. Она уже много лет работает в регионе, обеспечивает рабочие места и помогает Вооруженным силам, поддерживая экономический фронт.

Члены конкурсной комиссии подчеркнули, что помощь направлена прежде всего на бизнес, который работает в военных условиях и продолжает поддерживать экономику. "Амадеус Марин" признали именно такой компанией, которая нуждается и заслуживает поддержки.

Напомним, Одесса получит от правительства Италии миллионы евро на реставрацию знаковых архитектурных памятников. Также мы сообщали, что в городе переименовали две улицы в честь павших защитников.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
