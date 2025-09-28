Перевозчик "Амадеус Марин" получит от Одессы 600 тыс. грн

В Одессе важному перевозчику выделили деньги на развитие бизнеса
Компания "Амадеус Марин", занимающаяся перевозкой зерна по железной дороге, получит от городского совета Одессы 600 тысяч гривен финансовой помощи. Средства пойдут на восстановление и содержание подвижного состава.
Такое решение приняла Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства в Одессе.
Выделение средств одесскому перевозчику
Известно, что предприятие работает в Одесском регионе и специализируется на перевозке зерна в собственных вагонах. Это критически важная деятельность, ведь именно через такие компании аграрии могут экспортировать продукцию даже в условиях войны.
Заявка "Амадеус Марин" предусматривала 1,8 млн грн финансовой поддержки, однако из-за лимитов программы и ограниченности бюджета компании утвердили 600 тыс. грн. По словам членов комиссии, эти деньги помогут бизнесу удержать свой подвижной состав в рабочем состоянии и компенсировать часть расходов, связанных с обстрелами и разрушением инфраструктуры.
Компания-перевозчик важна для экономики
В горсовете отметили, что компания зарегистрирована в Одессе и платит налоги именно здесь. Она уже много лет работает в регионе, обеспечивает рабочие места и помогает Вооруженным силам, поддерживая экономический фронт.
Члены конкурсной комиссии подчеркнули, что помощь направлена прежде всего на бизнес, который работает в военных условиях и продолжает поддерживать экономику. "Амадеус Марин" признали именно такой компанией, которая нуждается и заслуживает поддержки.
Напомним, Одесса получит от правительства Италии миллионы евро на реставрацию знаковых архитектурных памятников. Также мы сообщали, что в городе переименовали две улицы в честь павших защитников.
Читайте Новини.LIVE!