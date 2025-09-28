Перевізник "Амадеус Марин" отримає від Одеси 600 тис. грн

Перевезення зерна вагонами. Фото ілюстративне: agrozernoholding

Компанія "Амадеус Марин", що займається перевезенням зерна залізницею, отримає від міської ради Одеси 600 тисяч гривень фінансової допомоги. Кошти підуть на відновлення та утримання рухомого складу.

Таке рішення ухвалила Конкурсна комісія з відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Виділення коштів одеському перевізнику

Відомо, що підприємство працює в Одеському регіоні та спеціалізується на перевезенні зерна у власних вагонах. Це критично важлива діяльність, адже саме через такі компанії аграрії можуть експортувати продукцію навіть в умовах війни.

Заявка "Амадеус Марин" передбачала 1,8 млн грн фінансової підтримки, однак через ліміти програми та обмеженість бюджету компанії затвердили 600 тис. грн. За словами членів комісії, ці гроші допоможуть бізнесу утримати свій рухомий склад у робочому стані та компенсувати частину витрат, пов’язаних з обстрілами та руйнуванням інфраструктури.

Компанія-перевізник важлива для економіки

У міськраді наголосили, що компанія зареєстрована в Одесі та сплачує податки саме тут. Вона вже багато років працює в регіоні, забезпечує робочі місця та допомагає Збройним силам, підтримуючи економічний фронт.

Члени конкурсної комісії підкреслили, що допомога спрямована насамперед на бізнес, який працює у воєнних умовах і продовжує підтримувати економіку. "Амадеус Марин" визнали саме такою компанією, яка потребує і заслуговує на підтримку.

Нагадаємо, Одеса отримає від уряду Італії мільйони євро на реставрацію знакових архітектурних пам’яток. Також ми повідомляли, що в місті перейменували дві вулиці на честь полеглих захисників.