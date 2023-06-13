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В Одессе вдвое возросла заболеваемость кишечными инфекциями

13 июня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе вдвое возросла заболеваемость кишечными инфекциями
Девушка под капельницей. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За последнюю неделю в Одессе увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций. Количество случаев удвоилось, с 56 до 110, в том числе среди взрослых выросло в 1,8 раза (с 25 до 45), а среди детей до 17 лет — в 2,1 раза (с 31 до 65).

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Интенсивный показатель заболеваемости 100 тысяч населения составляет 11,0, что превышает областной показатель в полтора раза.

С целью предотвращения распространения холеры в области с 1 июня начат мониторинг присутствия холерного вибриона в окружающей среде, в частности, в водоемах, морской воде на пляжах и сточной воде инфекционных стационаров и станций биологической очистки. Также проводится обследование больных с расстройствами желудочно-кишечного тракта холерой.

Как уберечься от кишечных инфекций

Жителям города отмечают необходимость строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм, особенно мытье фруктов, овощей и качественной термической обработки мяса, яиц и рыбы. Также рекомендуется воздержаться от приобретения продуктов питания на стихийных рынках и морской рыбы и морепродуктов из Черного моря.

Напомним, после подрыва и разрушения дамбы Каховской ГЭС в Одессе начали осуществлять постоянный контроль качества питьевой и морской воды. Это стало необходимым для безопасности граждан и избежать возможных проблем со здоровьем.

Отметим, в ОК "Юг" призвали одесситов не убирать мусор с побережья, пока его не проверят взрывотехники. В нем могут находиться опасные предметы.

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