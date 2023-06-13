В Одесі вдвічі зросла захворюваність на кишкові інфекції

Дівчина під крапельницею. Фото: google

За останній тиждень в Одесі збільшилася кількість випадків гострих кишкових інфекцій. Кількість випадків подвоїлася, з 56 до 110, зокрема серед дорослих зросла в 1,8 раза (з 25 до 45), а серед дітей до 17 років — у 2,1 раза (з 31 до 65).

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення становить 11,0, що перевищує обласний показник на півтора раза.

З метою запобігання поширенню холери в області з 1 червня розпочато моніторинг присутності холерного вібріона в навколишньому середовищі, зокрема у водоймах, морській воді на пляжах та стічній воді інфекційних стаціонарів та станцій біологічного очищення. Також проводиться обстеження хворих з розладами шлунково-кишкового тракту на холеру.

Як вберегтись від кишкових інфекцій

Мешканцям міста наголошують на необхідності суворого дотримання санітарно-гігієнічних норм, особливо щодо миття фруктів, овочів та якісної термічної обробки м'яса, яєць та риби. Також рекомендується утриматися від придбання продуктів харчування на стихійних ринках та уживання морської риби та морепродуктів з Чорного моря.

Нагадаємо, після підриву та руйнування дамби Каховської ГЕС в Одесі почали здійснювати постійний контроль за якістю питної та морської води. Це стало необхідним для безпеки громадян та уникнення можливих проблем зі здоров'ям.

Зазначимо, в ОК "Південь" закликали одеситів не прибирати сміття з узбережжя, доки його не перевірять вибухотехніки. У ньому можуть бути небезпечні предмети.