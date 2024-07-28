В Одессе отремонтируют лицей, разрушенный россиянами — объявлен тендер

Михайловский лицей в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер более чем на 32 миллиона гривен на восстановительные работы Михайловского лицея. Здание учебного заведения пострадало во время атаки 29 декабря 2023 года.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Аукцион на определение победителя пройдет 7 августа, а предложение принимается до 4. Работы должны быть выполнены до конца 2025 года.

Что планируют сделать

Отремонтируют Михайловский лицей, расположенный на пл. Михайловской, 10. Планируются:

подготовительные работы,

замена окон

реставрация фасадов

внешние электрические сети,

дизельная электростанция,

благоустройство территории.

Закупка осуществляется за счет местного бюджета. В общем, на ремонт хотят потратить 32 704 100 грн. Деньги были выделены в ходе последней сессии горсовета.

Атака 29 декабря 2023 года

Напомним, что 29 декабря 2023 года российские войска выпустили около 20 ракет по южным регионам Украины, попав в жилые кварталы Одессы, в том числе в ЖК "Люксембург". Тогда в больницы было направлено более 20 горожан, часть из которых была в тяжелом состоянии.

Кроме этого, в Одессе планируют отремонтировать два дома, пострадавших в результате террористических действий российских войск. На эти работы потратят более двух миллионов гривен, соответствующие тендеры были опубликованы департаментом городского хозяйства.