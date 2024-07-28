В Одесі відремонтують ліцей, який зруйнували росіяни — оголошено тендер

Михайлівський ліцей в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на понад 32 мільйонів гривень на відновлювальні роботи Михайлівського ліцею. Будівля навчального закладу постраждала під час атаки 29 грудня 2023 року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Аукціон на визначення переможця пройде 7 серпня, а пропозицію приймаються до 4. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року.

Що планують зробити

Відремонтують Михайлівський ліцей, який розташований на пл. Михайлівській, 10. Плануються:

підготовчі роботи,

заміна вікон

реставрація фасадів

зовнішні електричні мережі,

дизельна електростанція,

доброустрій території.

Закупівля здійснюється коштом місцевого бюджету. Загалом на ремонт хочуть витратити 32 704 100 грн. Гроші були виділені у ході останньої сесії міськради.

Атака 29 грудня 2023

Нагадаємо, що 29 грудня 2023 року російські війська випустили близько 20 ракет по південних регіонах України, влучивши в житлові квартали Одеси, зокрема у ЖК "Люксембург". Тоді до лікарень було направлено понад 20 містян, частина з яких була у важкому стані.

Окрім цього, в Одесі планують відремонтувати два будинки, які постраждали внаслідок терористичних дій російських військ. На ці роботи витратять понад два мільйони гривень, відповідні тендери були опубліковані департаментом міського господарства.