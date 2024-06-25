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В Одесі відремонтують ліцей, який рік тому зруйнували росіяни — деталі

25 червня 2024 12:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ліцей "Михайлівський" в Одесі відремонтують - міськрада
Михайлівський ліцей в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі планують провести відновлювальні роботи у будівлі Михайлівського ліцею, що був зруйнований внаслідок атаки на місто 29 грудня 2023 року. На ремонт закладу освіти планують виділити понад 30 мільйонів гривень з міського бюджету. 

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради. 

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Ремонт Михайлівського ліцею

Виконом Одеської міськради одноголосно прийняв рішення про передачу проєктної документації капітального ремонту Михайлівського ліцею в Одесі, що розташований на пл. Михайлівській, 10. На наступній сесії депутати розглянуть рішення щодо виділення 35 мільйонів гривень на роботи у закладі освіти. Заклад планують відремонтувати до початку навчального року.

"На завтрашній сесії вносимо зміни до бюджету, якими виділяємо 35 млн грн., щоб якнайшвидше виконати відновлювальні роботи й дати можливість відвідувати ліцей у новому навчальному році", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Нагадаємо, що 29 грудня 2023 росіяни випустили по південних регіонах України близько 20 ракет. Вони обирали складний маршрут та декілька разів змінювали траєкторію, однак деякі цілі влучили у житлові квартали Одеси, зокрема у ЖК "Люксембург". Тоді до лікарень було направлено більше 20 містян, частина з них — у важкому стані

Тако ж ми писали, що в Одесі планують відремонтувати два будинки, які постраждали унаслідок терористичних дій російських військ. На роботи витратять понад два мільйони гривень. Відповідні тендери опублікував департамент міського господарства.

Одеса
війна
ремонт
гроші
Геннадій Труханов
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
відновлення
ракетний удар

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