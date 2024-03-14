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Зруйнований росіянами будинок в Одесі відновлять до кінця року

14 березня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зруйнований росіянами будинок в Одесі відновлять до кінця року
Наслідки ракетного обстрілу Одеси 29.12.2023. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі тривають роботи з відновлення житлової багатоповерхівки, яка зазнала руйнувань під час ворожого обстрілу 29 грудня. На сьогодні вже завершили перший етап, повністю відновити будинок планують до кінця поточного року.

Про це повідомляють у міській раді Одеси

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Відновлення багатоповерхівки — що відомо

Відомо, що наразі завершили усі роботи зі стабілізації багатоповерхівки. У міськраді повідомили, що наступним етапом буде підготовка до реставрації і відновлення будівлі.

"Стабілізаційні роботи на постраждалому від російського обстрілу будинку на вулиці Середній завершено. Розробляємо проєкт капремонту", — йдеться у повідомленні. 

У міськраді додали, що на розробку проєктів планують витратити місяць, аби одразу розпочати відновлення. Загалом, роботи з ремонту будівлі хочуть завершити до кінця поточного року.

Атака на Одесу 29 грудня

Нагадаємо, що під час ранкової атаки ворог випустив по південних регіонах України близько 20 ракет. Вони обирали складний маршрут та декілька разів змінювали траєкторію, однак деякі цілі влучили у житлові квартали Одеси.

Крім того, під час ранкового ракетного удару 29 грудня по Хаджибейському району міста було травмовано понад 20 людей. Більшість постраждалих обійшлися легкими травмами, однак багато містян були у важкому стані та отримували необхідне лікування в одній із лікарень.

Одеса
російські війська
Одеська область
реставрація
Одеська ОДА
Новини Одеси
будинок
ракетний удар

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