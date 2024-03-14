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Разрушенный россиянами дом в Одессе восстановят до конца года

14 марта 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разрушенный россиянами дом в Одессе восстановят до конца года
Последствия ракетных обстрелов Одессы 29.12.2023. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе продолжаются работы по восстановлению жилой многоэтажки, которая разрушилась во время вражеских обстрелов 29 декабря. На сегодняшний день уже завершили первый этап, полностью восстановить дом планируют до конца текущего года.

Об этом сообщают в городском совете Одессы.

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Восстановление многоэтажки  что известно

Известно, что завершили все работы по стабилизации многоэтажки. В горсовете сообщили, что следующим этапом будет подготовка к реставрации и восстановлению здания.

"Стабилизационные работы на пострадавшем от российского обстрела доме по улице Средней завершены. Разрабатываем проект капремонта", — говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что на разработку проектов планируется потратить месяц, чтобы сразу приступить к восстановлению. В целом работы по ремонту здания хотят завершить до конца текущего года.

Атака на Одессу 29 декабря

Напомним, что во время утренней атаки враг выпустил по южным регионам Украины около 20 ракет. Они выбирали сложный маршрут и несколько раз меняли траекторию, однако некоторые цели попали в жилые кварталы Одессы.

Кроме того, во время утреннего ракетного удара 29 декабря по Хаджибейскому району города было травмировано более 20 человек. Большинство пострадавших отделались легкими травмами, однако многие горожане были в тяжелом состоянии и получали необходимое лечение в одной из больниц.

Одесса
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реставрация
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