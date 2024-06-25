Лицей "Михайловский" в Одессе отремонтируют - горсовет

Михайловский лицей в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют провести восстановительные работы в здании Михайловского лицея, разрушенного в результате атаки на город 29 декабря 2023 года. На ремонт учебного заведения собираются выделить более 30 миллионов гривен из городского бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Ремонт Михайловского лицея

Исполнением Одесского горсовета единогласно приняло решение о передаче проектной документации капитального ремонта Михайловского лицея в Одессе, расположенного на пл. Михайловской, 10. На следующей сессии депутаты рассмотрят решение о выделении 35 миллионов гривен на работы в учебном заведении. Заведение планируется отремонтировать до начала учебного года.

"На завтрашней сессии вносим изменения в бюджет, которыми выделяем 35 млн грн., чтобы как можно быстрее выполнить восстановительные работы и дать возможность посещать лицей в новом учебном году" , — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Напомним, что 29 декабря 2023 года россияне выпустили по южным регионам Украины около 20 ракет. Они выбирали сложный маршрут и несколько раз меняли траекторию, однако некоторые цели попали в жилые кварталы Одессы, в частности, в ЖК "Люксембург". Тогда в больницы было направлено более 20 горожан, часть из них — в тяжелом состоянии.

Так же мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать два дома, пострадавших в результате террористических действий российских войск. На работы потратят более двух миллионов гривен. Соответствующие тендеры обнародовал департамент городского хозяйства.