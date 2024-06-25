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В Одессе отремонтируют лицей, который год назад разрушили россияне — детали

25 июня 2024 12:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Лицей "Михайловский" в Одессе отремонтируют - горсовет
Михайловский лицей в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе планируют провести восстановительные работы в здании Михайловского лицея, разрушенного в результате атаки на город 29 декабря 2023 года. На ремонт учебного заведения собираются выделить более 30 миллионов гривен из городского бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Ремонт Михайловского лицея

Исполнением Одесского горсовета единогласно приняло решение о передаче проектной документации капитального ремонта Михайловского лицея в Одессе, расположенного на пл. Михайловской, 10. На следующей сессии депутаты рассмотрят решение о выделении 35 миллионов гривен на работы в учебном заведении. Заведение планируется отремонтировать до начала учебного года.

"На завтрашней сессии вносим изменения в бюджет, которыми выделяем 35 млн грн., чтобы как можно быстрее выполнить восстановительные работы и дать возможность посещать лицей в новом учебном году" , — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Напомним, что 29 декабря 2023 года россияне выпустили по южным регионам Украины около 20 ракет. Они выбирали сложный маршрут и несколько раз меняли траекторию, однако некоторые цели попали в жилые кварталы Одессы, в частности, в ЖК "Люксембург". Тогда в больницы было направлено более 20 горожан, часть из них — в тяжелом состоянии.

Так же мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать два дома, пострадавших в результате террористических действий российских войск. На работы потратят более двух миллионов гривен. Соответствующие тендеры обнародовал департамент городского хозяйства.

Одесса
война
ремонт
деньги
Геннадий Труханов
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
восстановление
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