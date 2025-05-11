Отсутствие воды в Одессе: адреса

В Одессе отключат воду — кому приготовиться
В воскресенье, 11 мая, в Одессе масштабные отключения водоснабжения из-за проведения ремонтных работ. Коммунальщики сообщили об ограничениях сразу в нескольких районах города, поэтому без воды останутся как жилые дома, так и предприятия. Все мероприятия должны завершиться до 17:00.
Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где в Одессе отключили воду
- ул. Евгения Танцюры,
- ул. Ивана и Юрия Лип
- переулок Анатра
- ул. Ицхака Рабина
Водоканал просит жителей заранее сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае изменения графика восстановления водоснабжения обещают оперативно сообщить.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, сегодня в Одессе не будут задействовать графики отключения света. Также мы писали, что почти половина одесситов следят за городскими событиями, а треть хочет приобщиться к жизни громады.
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