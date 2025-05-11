Отсутствие воды в Одессе: адреса

Люди наполняют бутылки водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 мая, в Одессе масштабные отключения водоснабжения из-за проведения ремонтных работ. Коммунальщики сообщили об ограничениях сразу в нескольких районах города, поэтому без воды останутся как жилые дома, так и предприятия. Все мероприятия должны завершиться до 17:00.

Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где в Одессе отключили воду

ул. Евгения Танцюры,

ул. Ивана и Юрия Лип

переулок Анатра

ул. Ицхака Рабина

Водоканал просит жителей заранее сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае изменения графика восстановления водоснабжения обещают оперативно сообщить.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе не будут задействовать графики отключения света. Также мы писали, что почти половина одесситов следят за городскими событиями, а треть хочет приобщиться к жизни громады.