Відсутність води в Одесі: адреси

В Одесі відключать воду — кому приготуватися
У неділю, 11 травня, в Одесі масштабні відключення водопостачання через проведення ремонтних робіт. Комунальники повідомили про обмеження одразу в кількох районах міста, тому без води залишаться як житлові будинки, так і підприємства. Всі заходи мають завершитися до 17:00.
Про це у неділю, 11 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де в Одесі відключили воду
- вул. Євгена Танцюри,
- вул. Івана і Юрія Лип
- пров. Анатра
- вул. Іцхака Рабіна
Водоканал просить жителів заздалегідь зробити запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі зміни графіку відновлення водопостачання обіцяють оперативно повідомити.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть залучати графіки відключення світла. Також ми писали, що майже половина одеситів стежать за міськими подіями, а третина хоче долучитися до життя громади.
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