Одесситы остались без воды до вечера

Горожане едут за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Часть Одессы останется до вечера без воды в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Восстановить снабжение горожанам обещают до 17:00.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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У кого нет воды

Из-за проведения работ до 17:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Евгения Танцоры — все дома;

ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;

ул. Бахмутская — 161-161/1;

ул. Жолио-Кюри — 60;

ул. 29-я линия — все дома;

ул. Капитана Гаврикова — все дома;

ул. 32-я линия — все дома;

ул. 31-я линия — все дома;

ул. Изюмская — все дома;

ул. 30-я линия — все дома.

Предупреждение от Инфоксводоканала. Фото: скриншот

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали об отключении света в Одессе сегодня. А также о тарифах на коммуналку в апреле.