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В Одессе отключение воды — адреса бюветов

9 апреля 2025 11:18
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы остались без воды до вечера
Горожане едут за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Часть Одессы останется до вечера без воды в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Восстановить снабжение горожанам обещают до 17:00.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Из-за проведения работ до 17:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Евгения Танцоры — все дома;
  • ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;
  • ул. Бахмутская — 161-161/1;
  • ул. Жолио-Кюри — 60;
  • ул. 29-я линия — все дома;
  • ул. Капитана Гаврикова — все дома;
  • ул. 32-я линия — все дома;
  • ул. 31-я линия — все дома;
  • ул. Изюмская — все дома;
  • ул. 30-я линия — все дома.
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Предупреждение от Инфоксводоканала. Фото: скриншот

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали об отключении света в Одессе сегодня. А также о тарифах на коммуналку в апреле.

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