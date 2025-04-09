Одесситы остались без воды до вечера

В Одессе отключение воды — адреса бюветов
Часть Одессы останется до вечера без воды в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Восстановить снабжение горожанам обещают до 17:00.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
У кого нет воды
Из-за проведения работ до 17:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- ул. Евгения Танцоры — все дома;
- ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;
- ул. Бахмутская — 161-161/1;
- ул. Жолио-Кюри — 60;
- ул. 29-я линия — все дома;
- ул. Капитана Гаврикова — все дома;
- ул. 32-я линия — все дома;
- ул. 31-я линия — все дома;
- ул. Изюмская — все дома;
- ул. 30-я линия — все дома.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали об отключении света в Одессе сегодня. А также о тарифах на коммуналку в апреле.
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