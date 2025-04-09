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В Одесі відключення води — адреси бюветів

9 квітня 2025 11:18
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити лишилися без води до вечора
Містяни їдуть по воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Частина Одеси залишиться до вечора без води у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт. Відновити постачання містянам обіцяють до 17:00.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Через проведення робіт до 17:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами: 

  • вул. Євгена танцюри — усі будинки; 
  • вул. Івана і Юрія Лип — усі будинки;
  • вул. Бахмутська — 161-161/1;
  • вул. Жоліо-Кюрі — 60;
  • вул. 29-а лінія — усі будинки; 
  • вул. Капітана Гаврікова — усі будинки;
  • вул. 32-а лінія — усі будинки;
  • вул. 31-а лінія — усі будинки;
  • вул. Ізюмська — усі будинки;
  • вул. 30-а лінія — усі будинки.
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Попередження від Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами: 

Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі сьогодні. А також про тарифи на комуналку у квітні.

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