Одесити лишилися без води до вечора

В Одесі відключення води — адреси бюветів
Частина Одеси залишиться до вечора без води у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт. Відновити постачання містянам обіцяють до 17:00.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
В кого немає води
Через проведення робіт до 17:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:
- вул. Євгена танцюри — усі будинки;
- вул. Івана і Юрія Лип — усі будинки;
- вул. Бахмутська — 161-161/1;
- вул. Жоліо-Кюрі — 60;
- вул. 29-а лінія — усі будинки;
- вул. Капітана Гаврікова — усі будинки;
- вул. 32-а лінія — усі будинки;
- вул. 31-а лінія — усі будинки;
- вул. Ізюмська — усі будинки;
- вул. 30-а лінія — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі сьогодні. А також про тарифи на комуналку у квітні.
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