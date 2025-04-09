Одесити лишилися без води до вечора

Містяни їдуть по воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Частина Одеси залишиться до вечора без води у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт. Відновити постачання містянам обіцяють до 17:00.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Через проведення робіт до 17:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

вул. Євгена танцюри — усі будинки;

вул. Івана і Юрія Лип — усі будинки;

вул. Бахмутська — 161-161/1;

вул. Жоліо-Кюрі — 60;

вул. 29-а лінія — усі будинки;

вул. Капітана Гаврікова — усі будинки;

вул. 32-а лінія — усі будинки;

вул. 31-а лінія — усі будинки;

вул. Ізюмська — усі будинки;

вул. 30-а лінія — усі будинки.

Попередження від Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:

Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі сьогодні. А також про тарифи на комуналку у квітні.