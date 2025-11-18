Видео
Дата публикации 18 ноября 2025 13:26
обновлено: 13:26
Водоснабжение в Одессе приостановлено 18 ноября из-за ремонтных работ
Люди стоят в очереди к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 18 ноября, некоторые жители Одессы временно остались без водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на нескольких участках городской водосети. Работы выполняют коммунальные службы, а восстановление водоснабжения планируется к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Давида Ойстраха, 18-24/2,
  • ул. Долио-Кюри, 24А,
    ул. Владислава Бувалкина, 21-21А.

Отключение до 15:00

  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 13-25,
  • ул. Академика Королева, 72-94,
  • ул. Семьи Глодан, 21-57,
  • ул. Евгения Чикаленко, 64-76.

Отключение до 16:00.

  • ул. Агрономическая,
  • переулок Агрономический.

Отключение до 17:00.

  • ул. Бреуса, 61/5-61/7.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в декабре будет стоить вода в Одессе. Также мы писали о том, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте для одесситов в следующем месяце.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
