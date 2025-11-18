Водоснабжение в Одессе приостановлено 18 ноября из-за ремонтных работ

Люди стоят в очереди к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 18 ноября, некоторые жители Одессы временно остались без водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на нескольких участках городской водосети. Работы выполняют коммунальные службы, а восстановление водоснабжения планируется к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Реклама

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Давида Ойстраха, 18-24/2,

ул. Долио-Кюри, 24А,

ул. Владислава Бувалкина, 21-21А.

Отключение до 15:00

просп. Князя Ярослава Мудрого, 13-25,

ул. Академика Королева, 72-94,

ул. Семьи Глодан, 21-57,

ул. Евгения Чикаленко, 64-76.

Отключение до 16:00.

ул. Агрономическая,

переулок Агрономический.

Отключение до 17:00.

ул. Бреуса, 61/5-61/7.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в декабре будет стоить вода в Одессе. Также мы писали о том, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте для одесситов в следующем месяце.