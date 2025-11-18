Водоснабжение в Одессе приостановлено 18 ноября из-за ремонтных работ

В Одессе отключение воды — адреса бюветов
Сегодня, 18 ноября, некоторые жители Одессы временно остались без водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на нескольких участках городской водосети. Работы выполняют коммунальные службы, а восстановление водоснабжения планируется к вечеру.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Давида Ойстраха, 18-24/2,
- ул. Долио-Кюри, 24А,
ул. Владислава Бувалкина, 21-21А.
Отключение до 15:00
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 13-25,
- ул. Академика Королева, 72-94,
- ул. Семьи Глодан, 21-57,
- ул. Евгения Чикаленко, 64-76.
Отключение до 16:00.
- ул. Агрономическая,
- переулок Агрономический.
Отключение до 17:00.
- ул. Бреуса, 61/5-61/7.
Отключение до 18:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
