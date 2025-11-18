Водопостачання в Одесі призупинено 18 листопада через ремонтні роботи

Люди стоять у черзі до бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 листопада, деякі мешканці Одеси тимчасово залишилися без водопостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на кількох ділянках міської водомережі. Роботи виконують комунальні служби, а відновлення водопостачання планується до вечора.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Давида Ойстраха, 18-24/2,

вул. Доліо-Кюрі, 24А,

вул. Владислава Бувалкіна, 21-21А.

Відключення до 15:00

просп. Князя Ярослава Мудрого, 13-25,

вул. Академіка Корольова, 72-94,

вул. Сім'ї Глодан, 21-57,

вул. Євгена Чикаленка, 64-76.

Відключення до 16:00.

вул. Агрономічна,

пров. Агрономічний.

Відключення до 17:00.

вул. Бреуса, 61/5-61/7.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки у грудні коштуватиме вода в Одесі. Також ми писали про те, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті для одеситів у наступному місяці.