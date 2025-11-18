Водопостачання в Одесі призупинено 18 листопада через ремонтні роботи

В Одесі відключення води — адреси бюветів
Сьогодні, 18 листопада, деякі мешканці Одеси тимчасово залишилися без водопостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на кількох ділянках міської водомережі. Роботи виконують комунальні служби, а відновлення водопостачання планується до вечора.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Давида Ойстраха, 18-24/2,
- вул. Доліо-Кюрі, 24А,
вул. Владислава Бувалкіна, 21-21А.
Відключення до 15:00
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 13-25,
- вул. Академіка Корольова, 72-94,
- вул. Сім'ї Глодан, 21-57,
- вул. Євгена Чикаленка, 64-76.
Відключення до 16:00.
- вул. Агрономічна,
- пров. Агрономічний.
Відключення до 17:00.
- вул. Бреуса, 61/5-61/7.
Відключення до 18:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
