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Главная Одесса В Одессе открыли инклюзивную спортплощадку — где именно

В Одессе открыли инклюзивную спортплощадку — где именно

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Дата публикации 21 июня 2025 16:36
Инклюзивная спортплощадка на пляже в Одессе - где открыли
Люди на инклюзивной спортплощадке. Фото: ОГС
Ключові моменти Инклюзивная спортплощадка в Одессе

В Одессе заработала современная инклюзивная мультиспортивная площадка. Ее создали на Трассе здоровья для всех — от ветеранов и людей с инвалидностью до детей и спортсменов. Уже в первый день площадка собрала сотни посетителей.

Об этом в субботу, 22 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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Мужчины поют гимн Украины во время церемонии открытия площадки. Фото: ОГС

Инклюзивная спортплощадка в Одессе

По данным мэрии, площадку открыли 21 июня на пляже "Дельфин", рядом с Трассой здоровья. Пространство создано так, чтобы заниматься спортом могли все желающие, независимо от возраста или физических возможностей. Площадка оборудована 12 современными тренажерами, боксерским рингом, гимнастическим комплексом, зоной кроссфита и столами для тенниса.

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Дети соревнуются в борьбе. Фото: ОГС
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Инклюзивная спортплощадка в Одессе. Фото: ОГС

По словам мэрии, на открытии одновременно проходили различные спортивные активности: мастер-классы по каратэ, самбо, настольному теннису, ушу, тренировки на силовых и инклюзивных тренажерах, матч между боксерскими клубами города. На церемонии присутствовали представители местной власти, спортивных федераций, ветеранских организаций и неравнодушные горожане.

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Мужчина лезет по канату. Фото: ОГС

Напомним, в июне Россия уже в третий раз запускает ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Также мы писали, что в ночь на 21 июня силы ПВО уничтожили 28 вражеских дронов, большинство из них — над Одесской областью.

Одесса спорт пляж ветераны Новости Одессы инклюзивные инициативы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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