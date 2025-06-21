Інклюзивний спортмайданчик на пляжі в Одесі — де відкрили

Люди на інклюзивному спортмайданчику. Фото: ОМР

В Одесі запрацював сучасний інклюзивний мультиспортивний майданчик. Його створили на Трасі здоров’я для всіх — від ветеранів і людей з інвалідністю до дітей і спортсменів. Вже в перший день майданчик зібрав сотні відвідувачів.

Про це у суботу, 21 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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Інклюзивний спортмайданчик в Одесі. Фото: ОМР

Чоловіки співають гімн України під час церемонії відкриття майданчика. Фото: ОМР

Інклюзивний спортмайданчик в Одесі

За даними мерії, майданчик відкрили 21 червня на пляжі "Дельфін", поруч із Трасою здоров’я. Простір створено так, аби займатися спортом могли всі охочі, незалежно від віку чи фізичних можливостей. Майданчик обладнано 12 сучасними тренажерами, боксерським рингом, гімнастичним комплексом, зоною кросфіту та столами для тенісу.

Діти змагаються у боротьбі. Фото: ОМР

Інклюзивний спортмайданчик в Одесі. Фото: ОМР

За словами мерії, на відкритті одночасно відбувалися різні спортивні активності: майстер-класи з карате, самбо, настільного тенісу, ушу, тренування на силових та інклюзивних тренажерах, матч між боксерськими клубами міста. На церемонії були присутні представники місцевої влади, спортивних федерацій, ветеранських організацій та небайдужі містяни.

Чоловік лізе по канаті. Фото: ОМР

Нагадаємо, у червні Росія вже втретє запускає ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Також ми писали, що у ніч проти 21 червня сили ППО знищили 28 ворожих дронів, більшість із них — над Одещиною.