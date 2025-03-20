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В Одессе открыли новое кардиологическое отделение — где именно

20 марта 2025 18:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Новое кардиохирургическое отделение в Одессе
Новое кардиологическое отделение. Фото: Официальный канал города
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесской городской клинической больнице №11 открыли новое отделение кардиологии и кардиохирургии. Оно может оказывать помощь около 1 000 пациентов в год.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Современное технологическое оборудование

Здание полностью отремонтировано с использованием современных материалов и технологий. В отделении обустроили комфортные маломестные палаты, а рентгенхирургический блок и операционные оснащены самым современным оборудованием. Оно способно оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Медицинские услуги предоставляются бесплатно только в рамках государственной программы медицинских гарантий.

"Сегодня город получил еще одно современное отделение, где передовые технологии и профессионализм медиков будут спасать жизни. Сейчас отделения кардиологии есть во всех опорных больницах Одессы", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Особое внимание при проведении ремонтных работ уделено соблюдению условий безбарьерного доступа, добавляют в горсовете.

Нове кардіохірургічне відділення в Одесі — подробиці - фото 1
Фото: Официальный канал города
Нове кардіохірургічне відділення в Одесі — подробиці - фото 2
Хирургическая палата отделения. Фото: Официальный канал города
Нове кардіохірургічне відділення в Одесі — подробиці - фото 3
Новое кардиологическое отделение. Фото:  Официальный канал города

Напомним, недавно мы писали о новой транспортной развязке в Одессе. А также о восстановлении проблемной дороги в регионе в течение 7 месяцев.

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