Новое кардиохирургическое отделение в Одессе

Новое кардиологическое отделение. Фото: Официальный канал города

В Одесской городской клинической больнице №11 открыли новое отделение кардиологии и кардиохирургии. Оно может оказывать помощь около 1 000 пациентов в год.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Современное технологическое оборудование

Здание полностью отремонтировано с использованием современных материалов и технологий. В отделении обустроили комфортные маломестные палаты, а рентгенхирургический блок и операционные оснащены самым современным оборудованием. Оно способно оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Медицинские услуги предоставляются бесплатно только в рамках государственной программы медицинских гарантий.

"Сегодня город получил еще одно современное отделение, где передовые технологии и профессионализм медиков будут спасать жизни. Сейчас отделения кардиологии есть во всех опорных больницах Одессы", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Особое внимание при проведении ремонтных работ уделено соблюдению условий безбарьерного доступа, добавляют в горсовете.

Фото: Официальный канал города

Хирургическая палата отделения. Фото: Официальный канал города

Новое кардиологическое отделение. Фото: Официальный канал города

Напомним, недавно мы писали о новой транспортной развязке в Одессе. А также о восстановлении проблемной дороги в регионе в течение 7 месяцев.