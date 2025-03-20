Нове кардіохірургічне відділення в Одесі

Нове кардіологічне відділення. Фото: Офіційний каналі міста

В Одеській міській клінічній лікарні №11 відкрили нове відділення кардіології та кардіохірургії. Воно може надавати допомогу близько 1 000 пацієнтів на рік.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Сучасне технологічне обладнання

Будівлю повністю відремонтовано з використанням сучасних матеріалів і технологій. У відділенні облаштували комфортні маломісні палати, а рентгенхірургічний блок та операційні оснащені найсучаснішим обладнанням. Воно здатне надавати високотехнологічну допомогу пацієнтам із захворюванням серцево-судинної системи. Медичні послуги надаються безкоштовно лише в межах державної програми медичних гарантій.

"Сьогодні місто отримало ще одне сучасне відділення, де передові технології та професіоналізм медиків будуть рятувати життя. Наразі відділення кардіології є у всіх опорних лікарнях Одеси", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Особливу увагу при проведенні ремонтних робіт приділено дотриманню умов безбар'єрного доступу, додають у міськраді.

Фото: Офіційний канал міста

Хірургічна палата відділення. Фото: Офіційний канал міста

Нове кардіологічне відділення. Фото: Офіційний канал міста

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нову транспортну розв'язку в Одесі. А також про відновлення проблемної дороги в регіоні протягом 7 місяців.