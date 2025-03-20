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В Одесі відкрили нове кардіологічне відділення — де саме

20 березня 2025 18:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Нове кардіохірургічне відділення в Одесі
Нове кардіологічне відділення. Фото: Офіційний каналі міста
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одеській міській клінічній лікарні №11 відкрили нове відділення кардіології та кардіохірургії. Воно може надавати допомогу близько 1 000 пацієнтів на рік.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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Сучасне технологічне обладнання

Будівлю повністю відремонтовано з використанням сучасних матеріалів і технологій. У відділенні облаштували комфортні маломісні палати, а рентгенхірургічний блок та операційні оснащені найсучаснішим обладнанням. Воно здатне надавати високотехнологічну допомогу пацієнтам із захворюванням серцево-судинної системи. Медичні послуги надаються безкоштовно лише в межах державної програми медичних гарантій. 

"Сьогодні місто отримало ще одне сучасне відділення, де передові технології та професіоналізм медиків будуть рятувати життя. Наразі відділення кардіології є у всіх опорних лікарнях Одеси", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Особливу увагу при проведенні ремонтних робіт приділено дотриманню умов безбар'єрного доступу, додають у міськраді.

Нове кардіохірургічне відділення в Одесі — подробиці - фото 1
Фото: Офіційний канал міста
Нове кардіохірургічне відділення в Одесі — подробиці - фото 2
Хірургічна палата відділення. Фото: Офіційний канал міста
Нове кардіохірургічне відділення в Одесі — подробиці - фото 3
Нове кардіологічне відділення. Фото: Офіційний канал міста

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нову транспортну розв'язку в Одесі. А також про відновлення проблемної дороги в регіоні протягом 7 місяців.

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