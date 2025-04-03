Гимназию в Одессе отремонтируют за почти 20,5 миллионов гривен

Одесская гимназия № 5. Фото: Иван Дегтярев

Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на ремонт пятой гимназии в Одессе. Ожидаемая стоимость работ достигает более 20,5 миллионов гривен.

Об этом журналисты Новости.LIVE узнали из тендера на сайте госзакупок Prozorro.

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Сумму, за которую отремонтируют здание образовательного учреждения оценили в 20 529 900 гривен. Но не исключено, что к подряду будут добавлять финансирование. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2026 года. Аукцион назначили на 17 апреля. До этого же числа предприниматели должны успеть подать заявки. За выделенные средства подрядчик должен:

перестроить навес,

установить новые двери,

покрасить здание,

вымостить территорию гимназии,

сделать громоотвод.

Тендерное предложение. Фото: скриншот

Добавим, ремонтируют эту гимназию уже не впервые. В 2017 году там обустроили пандус и утеплили фасад, в 2018 — обновили аудитории. А в 2019 году провели капитальное восстановление стадиона.

Напомним, недавно мы писали о восстановлении асфальтового покрытия в гериатрическом центре. А также о новой дороге в Одесской области.