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В Одесі відремонтують гімназію за 20,5 мільйонів

3 квітня 2025 13:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Гімназію в Одесі відремонтують за майже 20,5 мільйонів гривень
Одеська гімназія № 5. Фото: Іван Дегтярьов
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Управління капітального будівництва Одеської міськради оголосило тендер на ремонт п'ятої гімназії в Одесі. Очікувана вартість робіт сягає понад 20,5 мільйонів гривень.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з тендеру на сайті держзакупівель Prozorro.

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Суму, за яку відремонтують будівлю освітнього закладу оцінили у 20 529 900 гривень. Але не виключено, що до підряду додаватимуть фінансування. Всі роботи повинні бути виконані до 31 грудня 2026 року. Аукціон призначили на 17 квітня. До цього ж числа підприємці повинні встигнути подати заявки. За виділені кошти підрядник повинен:

  • перебудувати навіс,
  • встановити нові двері,
  • пофарбувати будівлю,
  • вимостити територію гімназії,
  •  зробити громовідведення.
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Тендерна пропозиція. Фото: скриншот

Додамо, ремонтують цю гімназію вже не вперше. У 2017 році там облаштували пандус та утеплили фасад, у 2018 — відновили аудиторії. А у 2019 році провели капітальну відбудову стадіону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення асфальтового покриття в геріатричному центрі. А також про нову дорогу на Одещині.

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