Гімназію в Одесі відремонтують за майже 20,5 мільйонів гривень

В Одесі відремонтують гімназію за 20,5 мільйонів
Управління капітального будівництва Одеської міськради оголосило тендер на ремонт п'ятої гімназії в Одесі. Очікувана вартість робіт сягає понад 20,5 мільйонів гривень.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з тендеру на сайті держзакупівель Prozorro.
Ремонт Гімназії
Суму, за яку відремонтують будівлю освітнього закладу оцінили у 20 529 900 гривень. Але не виключено, що до підряду додаватимуть фінансування. Всі роботи повинні бути виконані до 31 грудня 2026 року. Аукціон призначили на 17 квітня. До цього ж числа підприємці повинні встигнути подати заявки. За виділені кошти підрядник повинен:
- перебудувати навіс,
- встановити нові двері,
- пофарбувати будівлю,
- вимостити територію гімназії,
- зробити громовідведення.
Додамо, ремонтують цю гімназію вже не вперше. У 2017 році там облаштували пандус та утеплили фасад, у 2018 — відновили аудиторії. А у 2019 році провели капітальну відбудову стадіону.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення асфальтового покриття в геріатричному центрі. А також про нову дорогу на Одещині.
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