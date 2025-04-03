Гімназію в Одесі відремонтують за майже 20,5 мільйонів гривень

Одеська гімназія № 5. Фото: Іван Дегтярьов

Управління капітального будівництва Одеської міськради оголосило тендер на ремонт п'ятої гімназії в Одесі. Очікувана вартість робіт сягає понад 20,5 мільйонів гривень.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з тендеру на сайті держзакупівель Prozorro.

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Ремонт Гімназії

Суму, за яку відремонтують будівлю освітнього закладу оцінили у 20 529 900 гривень. Але не виключено, що до підряду додаватимуть фінансування. Всі роботи повинні бути виконані до 31 грудня 2026 року. Аукціон призначили на 17 квітня. До цього ж числа підприємці повинні встигнути подати заявки. За виділені кошти підрядник повинен:

перебудувати навіс,

встановити нові двері,

пофарбувати будівлю,

вимостити територію гімназії,

зробити громовідведення.

Тендерна пропозиція. Фото: скриншот

Додамо, ремонтують цю гімназію вже не вперше. У 2017 році там облаштували пандус та утеплили фасад, у 2018 — відновили аудиторії. А у 2019 році провели капітальну відбудову стадіону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення асфальтового покриття в геріатричному центрі. А також про нову дорогу на Одещині.