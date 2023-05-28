В Одессе отремонтируют казармы за 40 млн. грн.

Отремонтированное помещение. Фото:pixabay

Военная часть в Одессе объявила тендер для избрания подрядчика, капитально отремонтирующего казармы. Победителю планируется заплатить почти 42 млн грн.

Соответствующую информацию обнародовали в системе электронных закупок Prozorro.

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Конечный срок подачи тендерных предложений до 2 июня 2023 года. Ожидаемая стоимость — 41 452 810,00 UAH с НДС.

Срок выполнения работ до 15 декабря 2024 года.

Закупка запланирована в формате открытых торгов с особенностями, что предусматривает ускорение тендерных процедур по сравнению с открытыми торгами.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) возобновляет работу по оказанию помощи украинскому правительству в модернизации порта "Черноморск". Его полноценное функционирование было приостановлено после вторжения России в Украину в прошлом году.

Напомним, Управление областного совета по имущественным отношениям объявило тендер на первоочередные противоаварийные меры на сооружениях Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском. На ремонтные работы предусмотрено финансирование в размере почти 23 млн. грн.