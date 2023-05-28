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В Одесі відремонтують казарми за 40 млн грн

28 травня 2023 20:00
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Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі відремонтують казарми за 40 млн грн
Відремонтоване приміщення. Фото:pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Військова частина в Одесі оголосила тендер для обрання підрядника, який капітально відремонтує казарми. Переможцю планують заплатити майже 42 млн грн.

Відповідну інформацію оприлюднили в системі електронних закупівель Prozorro.

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Кінцевий термін подання тендерних пропозицій до 2 червня 2023 року. Очікувана вартість — 41 452 810,00 UAH з ПДВ.

Термін виконання робіт до 15 грудня 2024.

Закупівля запланована в форматі відкриті торги з особливостями, що передбачає пришвидшення тендерних процедур у порівнянні з відкритими торгами.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відновлює роботу з надання допомоги українському уряду в модернізації порту "Чорноморськ". Його повноцінне функціонування було призупинено після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Нагадаємо, Управління обласної ради з майнових відносин оголосило тендер на першочергові протиаварійні заходи на спорудах Аккерманської фортеці у Білгород-Дністровському. На ремонтні роботи передбачено фінансування у розмірі майже 23 млн грн.

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