В Одессе военный оформил фиктивного подчиненного — как наказали

В Одессе военный оформил фиктивного подчиненного — как наказали

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 01:27
В Одессе военный оформил фиктивную службу подчиненного
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

Начальник отдела связи одной из воинских частей Одессы оформил подчиненного на службу, хотя тот работал частным образом и даже не появлялся на работе. Из-за этого государство потеряло более 250 тысяч гривен. Суд признал военного виновным и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Оформил фиктивного работника

По материалам дела, с декабря 2022 по май 2023 года начальник отдела связи вносил в документы ложные данные о работе одного из старших механиков. На самом деле этот военнослужащий в это время занимался частным ремонтом домов в Одессе и области.

За этот период фиктивный военный получил 236 тысяч гривен денежного обеспечения и пищевые пайки на почти 15 тысяч гривен. В целом убытки для государства составили более 250 тысяч гривен.

Во время судебного разбирательства обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Он признал, что действовал с целью незаконной выгоды для подчиненного, и возместил убытки.

Какое наказание получил военный

Суд назначил ему год пробационного надзора, запретил занимать руководящие должности в государственных органах в течение года и обязал уплатить штраф в размере 5100 гривен. Также военный должен сообщать пробационный орган об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Напомним, в Одесской области задержали курсанта, который во время прогулки нашел пакет с психотропным веществом и забрал его себе. Так в Одессе служащую таможни разоблачили на вымогательстве и получении взятки от представителя двух компаний.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
