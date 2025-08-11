Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі військовий оформив фіктивного підлеглого — як покарали

В Одесі військовий оформив фіктивного підлеглого — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 01:27
В Одесі військовий оформив фіктивну службу підлеглого
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

Начальник відділу зв’язку однієї з військових частин Одеси оформив підлеглого на службу, хоча той працював приватно та навіть не з’являвся на роботу. Через це держава втратила понад 250 тисяч гривень. Суд визнав військового винним та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Оформив фіктивного працівника

За матеріалами справи, з грудня 2022 по травень 2023 року начальник відділу зв’язку вносив у документи неправдиві дані про роботу одного зі старших механіків. Насправді цей військовослужбовець у цей час займався приватним ремонтом будинків в Одесі та області.

За цей період фіктивний військовий отримав 236 тисяч гривень грошового забезпечення та харчові пайки на майже 15 тисяч гривень. Загалом збитки для держави склали понад 250 тисяч гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання вини. Він визнав, що діяв із метою незаконної вигоди для підлеглого, і відшкодував збитки.

Яке покарання отримав військовий

Суд призначив йому рік пробаційного нагляду, заборонив обіймати керівні посади у державних органах протягом року та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 5100 гривень. Також військовий має повідомляти пробаційний орган про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без дозволу.

Нагадаємо, на Одещині затримали курсанта, який під час прогулянки знайшов пакет із психотропною речовиною та забрав його собі. Тако в Одесі службовицю митниці викрили на вимаганні та отриманні хабаря від представника двох компаній.

Одеса Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації