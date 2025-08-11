В Одесі військовий оформив фіктивну службу підлеглого

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

Начальник відділу зв’язку однієї з військових частин Одеси оформив підлеглого на службу, хоча той працював приватно та навіть не з’являвся на роботу. Через це держава втратила понад 250 тисяч гривень. Суд визнав військового винним та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Оформив фіктивного працівника

За матеріалами справи, з грудня 2022 по травень 2023 року начальник відділу зв’язку вносив у документи неправдиві дані про роботу одного зі старших механіків. Насправді цей військовослужбовець у цей час займався приватним ремонтом будинків в Одесі та області.

За цей період фіктивний військовий отримав 236 тисяч гривень грошового забезпечення та харчові пайки на майже 15 тисяч гривень. Загалом збитки для держави склали понад 250 тисяч гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання вини. Він визнав, що діяв із метою незаконної вигоди для підлеглого, і відшкодував збитки.

Яке покарання отримав військовий

Суд призначив йому рік пробаційного нагляду, заборонив обіймати керівні посади у державних органах протягом року та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 5100 гривень. Також військовий має повідомляти пробаційний орган про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без дозволу.

