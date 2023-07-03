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В Одессе вынесли приговор херсонскому коллаборанту-"полицейскому"

3 июля 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Добровольно сотрудничал с врагом
Коллаборационная полиция в Херсоне. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Малиновский районный суд Одессы признал виновным в коллаборационной деятельности Херсона. Летом прошлого года мужчина добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и стал так называемым полицейским.

Об этом сообщили в Малиновском районном суде г. Одесса.

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По информации суда, обвиняемый признал, что занимал должность в незаконно созданном оккупационными властями на временно оккупационной территории Херсона правоохранительном органе. Свою вину мужчина признал полностью.

"В занимаемой должности обвиняемый осуществлял патрулирование на территории г. Херсона, охрану помещений, которые были незаконно захвачены и использовались представителями вооруженных сил российской федерации на территории г. Херсона", — говорится в сообщении.

В настоящее время изменнику вынесли приговор о лишении свободы сроком на 8 лет без конфискации имущества. Также в течение 15 лет он не имеет права занимать должности в полиции.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) успешно завершила досудебное расследование в отношении российского агента, активно занимавшегося сбором разведданных о подразделениях Вооруженных Сил Украины. Оказалось, что злоумышленником является бывший страж порядка, которого завербовал сотрудник российского Федеральной Службы Безопасности (ФСБ).

Также мы писали, что приморский районный суд принял решение о враждебном приспешнике, который активно способствовал государству-агрессору. Выяснилось, что гражданин Украины, бывший житель Одессы, в 2019 году переехал в Российскую Федерацию.

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