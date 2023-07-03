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В Одесі винесли вирок херсонському колаборанту-"поліцейському"

3 липня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Добровільно співпрацював з ворогом
Колабораційна поліція у Херсоні. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Малиновський районний суд Одеси визнав винним у колабораційній діяльності жителя Херсона. Влітку минулого року чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами та став так званим поліцейським.

Про це повідомили в Малиновському районному суді м. Одеса.

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За інформацією суду, обвинувачений визнав, що обіймав посаду у незаконно створеному окупаційною владою на тимчасово окупаційній території Херсона правоохоронному органі. Свою вину чоловік визнав повністю.

"На займаній посаді обвинувачений здійснював патрулювання на території м. Херсон, охорону приміщень, які були незаконно захоплені та використовувались представниками збройних сил російської федерації на території м. Херсон", — йдеться у повідомленні. 

Наразі зраднику винесли вирок про позбавлення волі строком на 8 років без конфіскації майна. Також впродовж 15 років він не має права обіймати посади у поліції. 

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) успішно завершила досудове розслідування щодо російського агента, який активно займався збиранням розвідданих про підрозділи Збройних Сил України. Виявилося, що зловмисником є колишній правоохоронець, якого завербував співробітник російського Федеральної Служби Безпеки (ФСБ). 

Також ми писали, що приморський районний суд ухвалив рішення щодо ворожого поплічника, який активно сприяв державі-агресорці. З'ясувалося, що цей громадянин України, колишній мешканець Одеси, у 2019 році переїхав до Російської Федерації.

 

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