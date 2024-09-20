В Одессе ребенок выпал с пятого этажа

Окно одесского дома. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На улице Космонавтов четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Ребенок в тяжелом состоянии. Трагедия произошла из-за безответственности взрослых.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Обстоятельства происшествия

По данным правоохранителей, 28-летняя с маленьким сыном и подругой уехала в гости к знакомому. В квартире собралась крупная компания. Гости употребляли алкоголь. Поздним вечером мать решила не возвращаться домой, а осталась со всеми на ночлег. На следующий день женщина с друзьями находились в одной из комнат, оставив сына на кухне с 25-летним другом. По просьбе мальчика он усадил его на подоконник. Мужчина отвлекся, а малыш уперся руками в москитную сетку и выпал из окна.

Ребенок находится в больнице с многочисленными травмами.

Как оказалось, мать воспитывает сына сама, с мужем она развелась.

Что говорят в полиции

Правоохранители начали расследование сразу по двум статьям Уголовного кодекса — 128-й (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) и 166-й (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия). Таким образом, ответственность могут понести как недосмотревший за ребенком мужчина, так и мать, которая оставила его с чужим человеком.

Родителей призывают не оставлять детей без присмотра и при возможности устанавливать на окна специальные детские замки.

Напомним, сегодня сообщалось, что двухлетняя девочка в Одесской области пострадала от взрыва зарядки телефона.

Также на днях стало известно, что двухлетняя жительница Черноморска установила национальный рекорд.