В Одесі дитина випала з п'ятого поверху

Вікно одеського будинку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На вулиці Космонавтів чотирьохрічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. Дитина у важкому стані. Трагедія сталася через безвідповідальність дорослих.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Обставини події

За даними правоохоронців, 28-річна з маленьким сином та подругою поїхала у гості до знайомого. У квартирі зібралася велика компанія. Гості вживали алкоголь. Пізно ввечері мати вирішила не повертатися додому, а залишилася з усіма на ночівлю. Наступного дня жінка з друзями перебувала в одній з кімнат, залишивши сина на кухні з 25-річним приятелем. На прохання хлопчика він посадив його на підвіконня. Чоловік відволікся, а малюк уперся руками у москітну сітку й випав з вікна.

Дитина перебуває у лікарні з численними травмами.

Як виявилося, мати виховує сина сама, з чоловіком вона розлучилася.

Що говорять у поліції

Правоохоронці розпочали розслідування одразу за двома статтями Кримінального кодексу — 128-й ( необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та 166-й (злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Таким чином, відповідальність можуть понести як чоловік, який недогледів за дитиною, так і матір, яка залишила її з чужою людиною.

Батьків закликають не залишати дітей без нагляду і за можливості встановлювати на вікна спеціальні дитячі замки.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що дворічна дівчинка на Одещині постраждала від вибуху зарядки телефона.

Також днями стало відомо, що дворічна мешканка Чорноморська встановила національний рекорд.