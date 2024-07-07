Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе водитель маршрутки отказал военному в бесплатном проезде и назвал "зайцем" arrow

В Одессе водитель маршрутки отказал военному в бесплатном проезде и назвал "зайцем"

7 июля 2024 16:18
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Отказал в бесплатном проезде и назвал "зайцем": очередной скандал с военным в Одессе
Маршрутное такси. Фото иллюстративное: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе водитель городской маршрутки отказал военному из УБД в бесплатном проезде. Более того, он назвал защитника "зайцем" и заставил его заплатить за проезд.

Об этом сам военный рассказал в соцсетях.

Читайте также:

Отказал военному в проезде

Мужчина утверждает, что инцидент произошел в одном из городских маршрутных автобусов. Водитель объяснил свое решение тем, что у него таких случаев "по 50 человек в день" и что он должен кормить семью. Поэтому защитнику пришлось заплатить 15 гривен за проезд, несмотря на действующее законодательство, гарантирующее бесплатный проезд для участников боевых действий.

"Я достал кошелек и заплатил ему за проезд. А сзади мужчина говорит, зачем ты это делаешь, ты имеешь право ездить бесплатно. Но я не хотел конфликтов", — говорит военный.

Скандалы с военными в Одессе

Напомним, фитнес-тренер, судя по всему, имеющий сепаратистские взгляды, оскорблял украинского военного в Одессе. Он обругал его и пожелал смерти.

Также мы писали, что на днях в одесской Аркадии произошла массовая драка между двумя компаниями, в результате которой тяжело ранен 28-летний военнослужащий.

Добавим, в Одессе мужчина обидел ветеринара, потерявшего ноги на фронте и использующего протезы. На видео, опубликованном ветераном, видно, как обидчик требует от врача подойти к его собаке. Но после объяснения врача, что он на протезах, реагирует оскорбительной бранью.

Одесса скандал Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно