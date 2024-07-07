Отказал в бесплатном проезде и назвал "зайцем": очередной скандал с военным в Одессе

Маршрутное такси. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе водитель городской маршрутки отказал военному из УБД в бесплатном проезде. Более того, он назвал защитника "зайцем" и заставил его заплатить за проезд.

Об этом сам военный рассказал в соцсетях.

Читайте также:

Отказал военному в проезде

Мужчина утверждает, что инцидент произошел в одном из городских маршрутных автобусов. Водитель объяснил свое решение тем, что у него таких случаев "по 50 человек в день" и что он должен кормить семью. Поэтому защитнику пришлось заплатить 15 гривен за проезд, несмотря на действующее законодательство, гарантирующее бесплатный проезд для участников боевых действий.

"Я достал кошелек и заплатил ему за проезд. А сзади мужчина говорит, зачем ты это делаешь, ты имеешь право ездить бесплатно. Но я не хотел конфликтов", — говорит военный.

Скандалы с военными в Одессе

Напомним, фитнес-тренер, судя по всему, имеющий сепаратистские взгляды, оскорблял украинского военного в Одессе. Он обругал его и пожелал смерти.

Также мы писали, что на днях в одесской Аркадии произошла массовая драка между двумя компаниями, в результате которой тяжело ранен 28-летний военнослужащий.

Добавим, в Одессе мужчина обидел ветеринара, потерявшего ноги на фронте и использующего протезы. На видео, опубликованном ветераном, видно, как обидчик требует от врача подойти к его собаке. Но после объяснения врача, что он на протезах, реагирует оскорбительной бранью.