Відмовив у безплатному проїзді та назвав "зайцем": черговий скандал з військовим в Одесі

Маршрутне таксі. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі водій міської маршрутки відмовив військовому з УБД у безплатному проїзді. Ба більше, він назвав захисника "зайцем" та змусив його заплатити за проїзд.

Про це сам військовий розповів у соцмережах.

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Відмовив військовому у проїзді

Чоловік стверджує, що інцидент стався в одному з міських маршрутних автобусів. Водій пояснив своє рішення тим, що у нього таких випадків "по 50 людей на день", і що він має годувати сім'ю. Через це захиснику довелося заплатити 15 гривень за проїзд, попри чинне законодавство, яке гарантує безплатний проїзд для учасників бойових дій.

"Я дістав гаманця та заплатив йому за проїзд. А ззаду чоловік каже, навіщо ти це робиш, ти маєш право їздити безплатно. Та я не хотів конфліктів", — каже військовий.

Скандали з військовими в Одесі

Нагадаємо, фітнес-тренер, який, судячи з усього, має сепаратистські погляди, ображав українського військового в Одесі. Він облаяв його та побажав смерті.

Також ми писали, що днями в одеській Аркадії сталася масова бійка між двома компаніями, внаслідок якої тяжко поранено 28-річного військовослужбовця.

Додамо, в Одесі чоловік образив ветеринара, який втратив ноги на фронті та використовує протези. На відео, опублікованому ветераном, видно, як кривдник вимагає від лікаря підійти до його собаки. Та після пояснення лікаря, що він на протезах, реагує образливою лайкою.